Nỗi lo tỷ giá tăng

Ngày 22/5, tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.254 đồng/USD, tăng 3 đồng so với hôm trước. Đây là phiên thứ 3 liên tiếp, Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm. Áp dụng biên độ 5%, hiện tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch 23.041 - 25.467 đồng/USD mua vào - bán ra. Theo đó, giá mua USD tại các ngân hàng thương mại từ 25.180 - 25.266 đồng/USD, trong đó BIDV đưa ra giá mua USD cao nhất. Còn giá bán ra hiện chủ yếu ở mức 25.466 đồng/USD, ngoại trừ VietinBank niêm yết giá 25.467 đồng/USD. Trên thị trường “chợ đen”, đồng USD hiện được giao dịch ở mức 25.650 - 25.740 đồng/USD.

Cụ thể, Tổng Cty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem) ghi nhận khoản lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ gần 9,4 tỷ đồng. Tổng Cty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) ghi nhận doanh thu thuần trong khi quý I/2024 giảm 16%, về mức 6.243 tỷ đồng. Theo đó, PV Power ghi nhận chi phí tài chính tăng 10% lên 154 tỷ đồng, chủ yếu do tăng lỗ chênh lệch tỷ giá với hơn 70 tỷ đồng.

Cty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland) công bố bị lỗ chênh lệch tỷ giá 452 tỷ đồng trong quý I/2024. Khoản lỗ chênh lệch tỷ giá này đến từ việc đánh giá lại các khoản vay, trái phiếu và khoản mục khác có gốc ngoại tệ.

Tập đoàn dệt may (Vinatex) báo cáo lợi nhuận gộp trong quý I/2024 tăng 5% lên 345 tỷ đồng. Nhưng do tỷ giá tăng, công ty phát sinh khoản lỗ tỷ giá lớn do đánh giá lại số dư gốc vay ngoại tệ khiến lợi nhuận ròng giảm 36% xuống 36,5 tỷ đồng.