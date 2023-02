Nỗi lo con dậy thì sớm

Nếu như trước đây, độ tuổi dậy thì trung bình của trẻ em gái từ 10 -13 tuổi thì hiện nay, độ tuổi này đang được rút ngắn. Nhiều trẻ ở độ tuổi 7,8 – thậm chí có trẻ mới chỉ 5,6 tuổi đã có những dấu hiệu dậy thì sớm. C

Chị Vân An, mẹ bé gái 7 tuổi chia sẻ kinh nghiệm của chính mình: “Bé nhà mình ngực nhú từ năm lớp 1, chủ quan không để ý, đến năm nay bé vào lớp 4, con đã dậy thì, rụng dâu (có kinh nguyệt) rồi! Nhìn con lúng túng, chưa biết gì mà thương con trách mình lắm!”. Đồng cảm với chị Vân An, các bà mẹ đều bày tỏ nỗi lo khi nuôi dạy con gái, thấp thỏm lo con dậy thì sớm vì nói như nhiều người thì: “Con còn nhỏ quá chưa ý thức được, nhìn con hồn nhiên phải đối diện với hàng loạt rắc rối do dậy thì mang lại thấy thương con quá!”.

Tiêm hormone kìm hãm để ngăn dậy thì sớm

Chất lượng sống được nâng cao, cha mẹ cũng tiếp cận nhiều nguồn thông tin nuôi con hơn, quan tâm đến con hơn. Dấu hiệu dậy thì sớm ở trẻ được nhiều cha mẹ theo sát, lo lắng và tìm biện pháp giúp “kéo dài hơn tuổi thơ con”. Không ít gia đình chia sẻ nỗi lo dậy thì sớm ở trẻ là “sợ con không cao được, sợ trẻ phát triển sớm rồi chững chiều cao, thấp hơn các bạn, sợ con mất tuổi thơ, sợ nguy cơ kinh nguyệt sớm…” Tâm lý lo lắng là điều dễ hiểu ở các bậc cha mẹ khi có con rơi vào tình trạng dậy thì sớm.