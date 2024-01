Nơi lạnh nhất thế giới, học sinh đi học thế nào?

Thực tế, Oymyakon khác cách sắp xếp những ngày học mùa đông với thủ đô Yakutsk của Cộng hòa Sakha. Ở đó, học sinh tiểu học (từ 7 đến 11 tuổi) được cho nghỉ học khi nhiệt độ giảm còn - 45 độ C khi không có gió, hoặc - 42 đến -44 độ C tùy theo sức gió.

Học sinh lớn hơn sẽ không đến trường ở nhiệt độ -48 độ C nếu không có gió, hoặc -45 đến -47 độ C tùy theo sức gió. Học sinh mọi lứa tuổi ở tất cả các trường học ở Yakutsk đều được nghỉ học, khi nhiệt độ giảm xuống tới -50 độ C. (Ảnh: Semen Sivtsev, The Siberian Times)