Nơi làm ra chiếc pizza ngon nhất thế giới không còn ở Italia

Danh hiệu nhà hàng pizza hàng đầu thế giới năm nay thuộc về Una Pizza Napoletana, một nhà hàng ở New York (Mỹ). Kênh truyền hình CNN đưa tin nhà hàng Una Pizza Napoletana ở Lower East Side (New York, Mỹ), đã giành lại được vị trí dẫn đầu sau một năm để mất danh hiệu. Chính thức mở cửa từ tháng 3/2022, nhà hàng của bậc thầy pizza Anthony Mangieri, không chỉ đánh bại các đối thủ ở Mỹ mà còn "vượt mặt" cả các nhà hàng nổi tiếng ở Naples (Italia), nơi được mệnh danh là "thánh địa" của những người sành ăn pizza.

Nhà hàng của bậc thầy pizza Anthony Mangieri, đã giành lại vị trí dẫn đầu sau một năm để mất danh hiệu. Ảnh: Eater Ông Mangieri chia sẻ với CNN Travel: "Việc đạt được sự công nhận sau 30 năm theo đuổi sự nghiệp làm pizza khiến tôi có rất nhiều cảm xúc. Đặc biệt khi giải thưởng được công bố ở Naples, nơi khởi nguồn của món bánh nổi tiếng này". Ngoài Una Pizza Napoletana, New York còn có tới 3 nhà hàng pizza khác lọt top năm nay là Ribalta (thứ 19), Don Antonio (thứ 30) và L'industrie Pizzeria (thứ 80). Tuy để mất ngôi vị dẫn đầu nhưng "đất nước hình chiếc ủng" vẫn thống trị danh sách với 41 nhà hàng lọt top 100. Một số quốc gia không thực sự nổi tiếng về pizza như Hàn Quốc, Ấn Độ, Bolivia cũng có đại diện xuất hiện trong danh sách. Chia sẻ lý do vì sao ban tổ chức lại trao ngôi quán quân năm nay cho Una Pizza Napoletana, trang thông tin chính thức của giải thưởng nêu: "Ở một đất nước luôn quen với việc cho mọi thứ vào pizza, Anthony Mangieri mang đến hương vị truyền thống và tinh khiết nhất với chất lượng đặc biệt cho món pizza của nhà hàng".

Mangieri được mệnh danh là 'bậc thầy' về pizza ở New York với kinh nghiệm hơn 30 năm. Ảnh: Page Six Từ nhỏ, cuộc sống của ông Mangieri gắn liền với những chiếc bánh pizza. Mẹ của Mangieri đã lái xe đưa ông đi đến tất cả các nhà hàng nổi tiếng ở New Jersey, New York và Connecticut để tìm kiếm "chiếc pizza hoàn hảo nhất". Mangieri “tập trung vào các loại pizza lên men tự nhiên, nướng bằng củi với các thành phần như cà chua San Marzano thượng hạng, rau oregano trồng tự nhiên ở Amalfi, phô mai mozzarella và muối biển Sicilia,...”, bài viết trên CNN mô tả. Đồng thời, nam đầu bếp cho biết bản thân luôn tập trung vào những điều cơ bản để có được chiếc bánh chất lượng nhất. "Điều tạo nên một chiếc pizza thực sự ngon trước tiên là ở phần bột. Không cần một công thức gia truyền cụ thể nào, chúng tôi chú trọng về độ ẩm và nhào bột sao cho đúng cách nhất. Tại Una, điều tạo nên sự khác biệt là sử dụng men tự nhiên để bột có độ ẩm cao, không cần phải để lạnh", ông Mangieri chia sẻ.

Nhà hàng Una mang tới cho thực khách những chiếc pizza theo phong cách truyền thống. Ảnh: Newyorker Una Pizza Napoletana cũng được biết tới là nhà hàng chỉ dành cho những thực khách "kiên nhẫn". Mỗi mẻ bánh của nhà hàng thường chỉ có đúng 3 chiếc. Theo VietNamnet