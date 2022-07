Nỗi khổ của cô gái ở Đà Nẵng phải kê ngực lên bàn để học bài

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà cho hay nữ bệnh nhân mắc chứng phì đại tuyến vú kèm theo sa trễ ở mức độ trầm trọng. Do tuyến vú quá to nên cột sống đã bắt đầu biến dạng gây thoát vị đệm. Tuyến vú to quá còn đè nặng lên lồng ngực gây khuyết lõm cả hai lồng ngực ảnh hưởng tới chức năng hô hấp. Người bệnh rất cần một phẫu thuật thu nhỏ ngực để không chỉ cải thiện thẩm mĩ mà cả chức năng sống.