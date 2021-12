Nổi hạch có phải bị ung thư?

Your browser does not support the audio element.

Khi bị sưng hạch bạch huyết, suy nghĩ đầu tiên của bạn không nên là "Tôi bị ung thư." Chúng có nhiều khả năng được gây ra bởi nhiễm trùng hoặc một bệnh ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch của bạn và chúng thường sẽ hết khi cơ thể bạn lành lại.

Nhưng đôi khi, các tế bào ung thư sẽ di chuyển qua dòng máu của bạn và kết thúc trong các hạch bạch huyết của bạn, hoặc thậm chí bắt đầu ở đó.

Bác sĩ có thể giúp bạn tìm ra nguyên nhân gây ra những thay đổi trong cơ thể bạn.

Tại sao hạch bạch huyết sưng lên?

Theo Webmd, có hơn 600 hạch bạch huyết nhỏ, hình hạt đậu thành từng cụm trên khắp cơ thể - dưới cổ, ở nách và bẹn, ở giữa ngực và bụng. Những tế bào này lưu trữ các tế bào miễn dịch và hoạt động như bộ lọc để loại bỏ vi trùng, tế bào chết và bị hư hỏng cũng như các chất thải khác khỏi cơ thể bạn.

Các hạch bạch huyết bị sưng là một dấu hiệu cho thấy chúng đang làm việc chăm chỉ. Nhiều tế bào miễn dịch hơn có thể đến đó và nhiều chất thải hơn có thể được tích tụ.