Nơi giáo viên nổi tiếng, kiếm nhiều tiền ngang ca sĩ, diễn viên

“Những gia sư, người hướng dẫn được ví như ‘cái nhíp’ vì tài chọn ra các câu hỏi sẽ xuất hiện trong các bài kiểm tra phát triển mạnh vào những năm 70, 80. Nhiều người xếp hàng từ sáng sớm để đăng ký lớp học của các giáo viên học viện nổi tiếng vào những năm 90. Vì vậy, nhu cầu luôn luôn có, nhưng không phải ai cũng thuê được vì lý do tài chính hoặc địa lý”, Huh Yeol, giáo sư công nghệ giáo dục tại Đại học Kennesaw, nhận định.

“Sau đó, Internet và các khóa học trực tuyến xuất hiện vào những năm 2000, loại bỏ rào cản kinh tế và địa lý, đồng thời đáp ứng nhu cầu tiềm năng, dẫn đến sự phát triển bùng nổ của thị trường bài giảng trực tuyến”.

Có nhiều lợi thế, các giáo viên dạy thêm cũng phải đối mặt áp lực lớn. Ảnh minh họa: Korea Times.



Theo giáo sư, các khóa học trực tuyến cũng có lợi cho các giáo viên trung tâm khi không bị ràng buộc về không gian, thời gian, đem lại lợi ích kinh tế.

Tuy nhiên, loại hình giáo dục này cũng có nhiều bất cập. Trong nhiều bộ phim từng có câu chuyện về những người mẹ âm mưu hạ bệ các học sinh đạt điểm cao để đưa con mình vào lớp ôn thi chất lượng; câu chuyện về những đứa trẻ căng thẳng, mệt mỏi mắc kẹt trong trường luyện thi đến đêm muộn, tới mức trở thành kẻ ăn cắp vặt hoặc nói dối để giải tỏa chính là sự phản ánh thực tế.

Và không chỉ những đứa trẻ phải chịu áp lực lớn. Giáo viên ngôi sao Choi trong Crash Course in Romance cũng mắc chứng rối loạn ăn uống do làm việc quá sức và căng thẳng.

Tuy nhiên, những giảng viên “ilta” vẫn là nguồn cảm hứng cho nhiều người Hàn Quốc mơ thành ngôi sao trên YouTube hay ở học viện, giống như ngôi sao Kpop đối với trẻ em.

Ví dụ, Lee Ji-young nổi tiếng với những bài nói chuyện khích lệ sự tích cực, gan dạ, cách cô đạt được thành công khi lớn lên trong nghèo khó. Nhiều người bình luận bản thân đã khóc khi nghe và nhận được sự động viên, giúp vượt qua khó khăn.

"Cuối tuần là bận rộn nhất. Tôi giảng bài ngay cả trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tôi có 3,5 triệu học sinh", Lee nói trong một bài phỏng vấn gần đây trên YouTube.