Nỗi đau thầm lặng những năm cuối đời của Hoa hậu Mỹ trước khi tự tử tuổi 30

Cuốn hồi ký của Hoa hậu Mỹ 2019 Cheslie Kryst mang tên By the Time You Read This (The Space Between Cheslie's Smile And Mental Illness) (tạm dịch: Thời điểm bạn đọc điều này - Khoảng cách giữa nụ cười của Cheslie và bệnh tâm thần) được xuất bản vào ngày 23/4.

Số tiền thu được từ cuốn sách sẽ được chuyển đến quỹ Cheslie C. Kryst, hỗ trợ các chương trình sức khỏe tâm thần cho thanh, thiếu niên.

Bìa sách "By the Time You Read This" (Ảnh: Forefront Books).

Cheslie Kryst sinh ngày 28/4/1991 tại Michigan, là luật sư, phóng viên truyền hình, người mẫu và nữ hoàng sắc đẹp Mỹ.

Ở tuổi 30, Cheslie Kryst đã có bằng cử nhân luật và bằng MBA (Thạc sĩ Quản trị kinh doanh), giành vương miện Hoa hậu Mỹ, được đề cử giải Emmy (giải thưởng uy tín nhất trong lĩnh vực truyền hình của Mỹ) cho chương trình giải trí ExtraTV.

Trước máy quay và trên mạng xã hội, Kryst rạng rỡ và sôi nổi. Khi cô tự tử vào ngày 30/1/2022, 3 tháng trước sinh nhật lần thứ 31 của mình, đó là một cú sốc không thể giải thích được đối với công chúng.

Nhưng những người thân thiết nhất với cô, như mẹ - bà April Simpkins, 56 tuổi - lại biết một Kryst khác, một người mắc chứng trầm cảm và lo sợ rằng mình "không bao giờ có thể đủ tốt".

Ngay trước khi qua đời, Kryst đã để lại cho mẹ một bức thư yêu cầu bà thực hiện ước nguyện cuối cùng: xuất bản cuốn hồi ký cô đang viết.