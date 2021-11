Nỗi đau lớn nhất của trung uý công an Hoàng 'Phố trong làng'

Duy Khánh sinh năm 1997, tốt nghiệp loại giỏi ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội năm 2019. Hiện nam diễn viên cùng lúc đóng vai công an Hoàng trong Phố trong làng và An trong Mặt nạ gương. Duy Khánh dường như lột xác hoàn toàn so với vai Đông 'ki sốt' ngu ngơ - bạn của Trí (Đình Tú) trong Hướng dương ngược nắng phát sóng cách đó vài tháng.

Duy Khánh chia sẻ với VietNamNet khi cùng lúc vào vai công an trong hai phim trên sóng giờ vàng: "Tôi nhận hai vai công an cùng một lúc vì tôi nghĩ mỗi một vai diễn đều là một cơ hội cho mình được học hỏi và thể hiện. Ở mỗi vai mình đều rút ra được kinh nghiệm. Tuy cùng là công an nhưng tính chất của từng việc cũng khác nhau, một bên là hình sự, một bên là công an xã, mỗi nhân vật cũng có tính cách khác nhau, bối cảnh, hoàn cảnh khác nhau...

Ở vai trinh sát An (Mặt nạ gương) xoay quanh những vụ án ly kỳ, hồi hộp và giật gân. Còn với trung uý Hoàng (Phố trong làng) là những câu chuyện gần gũi với đời sống, với bối cảnh nông thôn quen thuộc và các tình tiết hài hước, thú vị".

Hoàng (Duy Khánh) trong 'Mặt nạ gương'

Nam diễn viên chia sẻ thêm về quá trình chuẩn bị cho vai diễn: "Tôi dựa vào đặc thù, tính chất công việc riêng của từng vai và thể loại phim để xây dựng 2 nhân vật khác nhau. Với trinh sát An tôi xây dựng một người với tác phong nhanh nhẹn, khoẻ khoắn, nói năng dứt khoát, từ cái nhìn và thần thái, cố gắng cho sắc bén nhất có thể để phù hợp với hình tượng người lính trinh sát.