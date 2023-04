'Nỗi đau' chuyến bay giải cứu

Bắt đầu từ Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), cơ quan điều tra lật mở từng manh mối và điều tra sự liên quan của các bị can đang công tác tại Bộ GTVT, Bộ Công an, Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ, Ban Đối ngoại Trung ương.

Sau khi mở rộng điều tra, gửi văn bản tới hàng loạt bộ, ngành, địa phương liên quan việc tiếp nhận các "chuyến bay giải cứu", Bộ Công an đến nay đã khởi tố hơn 50 bị can.

Và những thông tin ấy đã được Bộ Công an xác minh, kết luận bằng việc khởi tố vụ án tại Cục Lãnh sự. Như vậy, từ một chủ trương vô cùng nhân văn của Đảng, Chính phủ, "chuyến bay giải cứu" đã bị loạt cán bộ biến chất lợi dụng chức vụ để trục lợi.

Song do số lượng người Việt Nam có nhu cầu về nước rất lớn, trong khi số "chuyến bay giải cứu" lại có hạn, việc kiếm được một tấm vé về nước lúc ấy còn "quý hơn vàng". Nhưng cũng chính khi đó, dư luận xôn xao thông tin về "chi phí trên trời" cho mỗi chiếc vé trên chuyến bay giải cứu.

Bốn bị can đầu tiên bị khởi tố trong vụ án chuyến bay giải cứu gồm bà Nguyễn Thị Hương Lan - Cục trưởng Cục Lãnh sự và ba thuộc cấp, liên quan đến những sai phạm trong quá trình xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi.

"Cơn bão" Việt Á chưa kịp lắng xuống, cả hệ thống chính trị lại tiếp tục rúng động với "quả bom" mang tên "chuyến bay giải cứu". Ngày 27/1/2022, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án Nhận hối lộ xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, đánh dấu thời điểm phanh phui một trong những vụ tiêu cực có quy mô và tính chất phức tạp nhất từ trước tới nay.

Không chỉ có sai phạm ở các bộ ngành, nhiều lãnh đạo địa phương cũng được xác định có liên quan đến chuyên án "chuyến bay giải cứu". Ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND Hà Nội và ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam, lần lượt bị gọi tên và cùng bị điều tra về tội danh Nhận hối lộ.

Gần 2.000 là số chuyến bay giải cứu được thực hiện trong giai đoạn đại dịch hoành hành. Chủ trương nhân văn, song có chuyến bay sau khi trừ các chi phí, số tiền "bỏ túi" vẫn lên đến vài tỷ đồng. Người phát ngôn Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết đây là vụ án xảy ra trong thời gian dài, các bị can đối phó rất quyết liệt khiến cơ quan điều tra tương đối tốn thời gian trong điều tra, xác minh vụ việc.

Lãnh đạo Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng cho biết các bị can trong vụ án đã đưa, nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng và hàng trăm ngàn USD. Tuy nhiên, con số đưa và nhận cụ thể bao nhiêu vẫn phải chờ kết quả điều tra chính thức.

"Cơ quan điều tra đã phong tỏa, kê biên, bị can nộp khắc phục hậu quả trong vụ án là hơn 80 tỷ đồng", theo thống kê từ Bộ Công an.

Thời điểm xảy ra đại dịch, chủ trương nhân văn "chuyến bay giải cứu" của Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao và được coi như một dấu ấn ngoại giao.

Thế nhưng, chủ trương tốt đẹp ấy đã bị không ít cán bộ thoái hóa biến chất cấu kết với các cá nhân vụ lợi làm hoen ố. Họ bất chấp khó khăn trong đại dịch để biến nhu cầu hồi hương của đồng bào thành cơ hội kiếm chác.

Chính vì thế, quan điểm được quán triệt rõ ràng lúc đó là không khoan nhượng với những kẻ biến chất, vụ lợi, cho thấy sự kiên quyết làm trong sạch bộ máy, không để những "con sâu" lọt lưới và tiếp tục "làm rầu nồi canh".

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2022, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết cơ quan điều tra khẳng định có hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi trong vụ án chuyến bay giải cứu. Hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, số người tham gia đông, phạm vi rộng cả trong và ngoài nước, gồm một số cơ quan, ban ngành của cả Trung ương và địa phương.

"Đặc biệt, vụ án xảy ra trong thời gian dài. Các đối tượng đối phó rất quyết liệt khiến cơ quan điều tra tương đối tốn thời gian trong công tác điều tra, xác minh vụ việc", ông Xô nói.

Gọi "chuyến bay giải cứu" hay "Việt Á" là những nỗi đau của đất nước, Thiếu tướng Lê Văn Cương (nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an Việt Nam) cho rằng nỗi đau này không chỉ gây thiệt hại về tài sản cho Nhà nước, mà quan trọng hơn, nó dẫn đến việc mất cán bộ, làm lung lay niềm tin của nhân dân.

Nhưng nếu nhìn khái quát kể từ khi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng ra đời và do Tổng Bí thư làm trưởng ban, công cuộc này đã tạo ra bước ngoặt lớn, củng cố lòng tin của nhân dân.

Dù đấu tranh tốt, song theo ông Cương, việc phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực lại chưa thật hiệu quả.