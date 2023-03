Nơi "cơn lốc" ma túy quét qua 20 năm trước

"Việc chồng vi phạm pháp luật tôi không hề hay biết", chị bộc bạch và cho biết, mấy năm gần đây sức khỏe yếu, không làm được việc nặng nên chị mua lại chiếc máy may cũ để sửa quần áo cho người trong thôn và cấy thêm mấy sào ruộng, trông cháu cho các con đi làm công ty.

Cũng giống như chị H., ngày chồng bị bắt vào năm 2010 và thi hành án tử năm 2018, chị N.T.T. đang nuôi 2 con nhỏ trong tuổi ăn học. Đến nay, con lớn học đại học năm thứ 3 còn đứa thứ 2 học cao đẳng, gia đình một tay chị gánh vác.

Thôn Hội Phú từng là điểm nóng về ma túy của xã Ngọc Vân cách đây hơn 20 năm.

Không còn buôn bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn

Ngày đầu về tiếp quản địa bàn vào tháng 1/2019, Thiếu tá Đoàn Thế Hưng, Trưởng Công an xã Ngọc Vân, gặp khó trong công tác nắm tình hình, quản lý các đối tượng liên quan đến ma túy. Bởi số lượng người nằm trong diện quản lý nhiều, lực lượng công an chính quy mỏng, còn những công an viên bán chuyên trách đều là người có tuổi, tỏ ra e ngại khi cung cấp thông tin về những đối tượng liên quan tới ma túy.

Theo Thiếu tá Hưng, khoảng 5 năm trở lại đây, Ngọc Vân không còn những đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn. Những năm gần đây, mỗi năm chỉ bắt từ 1-2 vụ chứa chấp, sử dụng ma túy nhỏ lẻ.