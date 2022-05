Nơi chốn của lặng im

Hóa đơn 0 đồng

Tôi đã từng tới một quán cà phê của sự im lặng ở Hội An. Ngay tại số 131 đường Trần Phú, Hội An. Reaching Out hấp dẫn du khách trong và ngoài nước bởi không gian cổ kính cùng vị trà ngon đậm chất quê hương. Đặc biệt là đội ngũ nhân viên thân thiện toàn những người khiếm thính.Nhưng Reaching Out là quán cà phê sang trọng, đồ dùng pha cà phê sang trọng và góc ngồi sang trọng. Quán của thời thanh xuân lại trái ngược, nhưng điều đó khiến người ta tò mò tìm tới và quay lại nhiều lần sau đó.

Bức tường treo những lời nhắn