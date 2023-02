'Nội chiến' phiên bản SM chưa hồi kết: 'Idol là thiệt thòi nhất'

Lee Sung Soo chỉ ra rằng lý do SM bị lật tẩy vụ trốn thuế hàng chục tỷ won vào năm 2021 vì Lee Soo Man đã thành lập một công ty tư nhân tại Hong Kong từ năm 2019.

Mới đây, cả Giám đốc điều hành (CEO) và Giám đốc tài chính (CFO) của SM là Lee Sung Soo và Jang Cheol Hyuk đăng loạt video làm rõ tình hình nội bộ rối ren của SM, những lý do phản đối HYBE thu mua cổ phần công ty, cùng nhiều cáo buộc chống lại "cha đẻ" của SM - Lee Soo Man.

Lợi dụng hình ảnh "cây ESG" - một cụm từ viết tắt bởi Environmental (Môi trường), Social (Xã hội) và Governance (Quản trị doanh nghiệp), nhằm chỉ tính bền vững của doanh nghiệp đối với cộng đồng - Lee Soo Man được cho là muốn nghệ sĩ của mình thực hiện kế hoạch truyền thông cho tham vọng kinh doanh bất động sản.



MV The Cure mới đây của SM mang chủ đề hình ảnh và lời bài hát liên quan đến trồng cây. Không chỉ vậy, NCT 127 hay GOT the beat cũng không nằm ngoài kế hoạch này với cụm từ "trồng cây" trong các bài hát mới của nhóm.

Từng "la ó" vì đợi màn comeback của aespa quá lâu, nhiều người hâm mộ đã bất ngờ khi nghe Lee Sung Soo giải thích lý do cho sự chậm trễ này.

Hóa ra, theo chỉ đạo từ Lee Soo Man, producer Yoo Young Jin đã cố đưa vào bài hát chủ đề của aespa những ca từ như “chỉ là sự bền vững”, “chủ nghĩa xanh”… để làm tiền đề cho lần tái xuất dự kiến vào 20/2.



Lee Sung Soo tiết lộ aespa thậm chí đã khóc và đau khổ chấp nhận thực hiện bài hát chủ đề mới, dẫn đến lịch tung album của cả nhóm bị trì hoãn.

Lee Soo Man cũng muốn tạo ra một "đế chế SM" khi có kế hoạch xây dựng các thành phố K-Pop ở nước ngoài với các sòng bạc và lễ hội âm nhạc nhằm thu lợi từ các hoạt động kinh doanh.

Thông tin này khiến công chúng không khỏi thất vọng trước những kế hoạch "trên trời" của Lee Soo Man - thay vì tập trung chăm lo cho âm nhạc và đời sống nghệ sĩ.



Các hoạt động trình diễn tại nước ngoài của nghệ sĩ SM như concert SMTOWN thực chất là để phục vụ mục tiêu "truyền bá hệ tư tưởng SM" trên khắp thế giới, điều này khiến ban giám đốc của công ty "đau đầu" khi phải liên tục kiểm tra lịch trình của nghệ sĩ