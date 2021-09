Nơi cảnh sắc hút hồn khiến du khách chi tiền triệu để "ăn hang, ngủ động"

“Vào đây, ngoài việc được chiêm ngưỡng khung cảnh, chúng mình còn được thưởng thức các món ăn do người hỗ trợ đoàn chuẩn bị tại chỗ. Mình rất thích món gà đồi chấm muối cheo. Các hướng dẫn viên, người hỗ trợ của tour rất thân thiện và hỗ trợ chúng mình hết sức, thậm chí còn chuẩn bị sẵn bánh cho chúng mình để nạp năng lượng sau mỗi đoạn đường trekking”, Phương chia sẻ.

Cảnh sắc của hệ thống hang động Tú Làn khiến du khách say mê (Ảnh:Oxalis Adventure)

Du khách khám phá hệ thống hang động Tú Làn có thể lựa chọn các tour với lịch trình khác nhau, kéo dài từ 1 ngày tới 4 ngày; chi phí dao động từ 1,6 triệu đồng/người tới 15 triệu đồng/người.

Đơn vị cung cấp tour du lịch này cho biết, tỉ lệ khách đăng ký tham gia tăng nhanh qua từng năm. Trước khi dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, Tú Làn đón hàng ngàn lượt khách trong nước và quốc tế. Mùa hè 2020, mặc dù chỉ đón khách nội địa nhưng các tour dài ngày (3 - 4 ngày) đều được đặt kín chỗ.

Tour trong ngày của cặp đôi Lan Phương là tour "Trải nghiệm", tour của mẹ con chị Ái Liên là tour "Thử sức". Tại Tú Làn, du khách còn có thể tham gia tour "Khám phá" (3 ngày 2 đêm) và "Thám hiểm" (4 ngày 3 đêm) với mức độ thách thức cao hơn. Với tour "cấp độ cao" nhất -"Thám hiểm", du khách còn có thể trải nghiệm đu dây abseiling mạo hiểm.

Anh Lê Thành Đạt, hướng dẫn viên trực tiếp dẫn tour Tú Làn cho biết: “Độ tuổi tham gia khám phá Tú Làn rất đa dạng, trẻ em từ 8 tuổi trở lên có thể cùng bố mẹ tham gia khám phá Tú Làn với nhiều hoạt động, trải nghiệm thú vị cho trẻ. Ngoài ra, cũng đã có du khách nước ngoài 73 tuổi tham gia khám phá. Lộ trình tour được chúng tôi thiết kế phù hợp với khách hàng nhằm đảm bảo sức khỏe, sự an toàn trong mỗi chuyến đi”.

(Ảnh:Oxalis Adventure)

Du khách cần có sức khỏe tốt, dẻo dai mới có thể tham gia trọn vẹn các hoạt động trải nghiệm (Ảnh:Oxalis Adventure)

Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn cho khách hàng và nhân viên trước tình hình dịch bệnh, đơn vị du lịch này thực hiện quy trình sàng lọc khách chặt chẽ, như: không tiếp nhận các khách đến từ các địa phương, vùng có dịch theo khuyến cáo của Bộ Y Tế, khách có dấu hiệu sốt, hay tiếp xúc với người nhiễm bệnh, người có khả năng nhiễm bệnh (trong diện các F), và ngưng toàn bộ hoạt động kinh doanh ngay khi có yêu cầu từ chính quyền địa phương. Đồng thời, khách tham gia cần khai báo y tế và lịch trình di chuyển trong vòng 14 ngày trước khi tham gia tour. Trong quá trình tham gia, du khách được phát các cồn sát khuẩn, nước rửa tay, khẩu trang nhằm đảm bảo an toàn chống dịch.

Mới đây, HĐND tỉnh Quảng Bình vừa có Nghị quyết số 4 về giảm mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh với các sản phẩm du lịch năm 2022. Việc giảm phí tham quan nhằm kích cầu du lịch, thu hút khách du lịch đến Quảng Bình, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và phục hồi ngành du lịch do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

6 tháng đầu năm 2021, Quảng Bình đón gần 540 nghìn lượt khách, giảm 41% so với cùng kỳ năm 2020 và giảm 78% so với kế hoạch. Trong đó, khách quốc tế chỉ có hơn 2.300 lượt, giảm 95% so với cùng kỳ. Nhiều doanh nghiệp du lịch ở tỉnh này chuyển hướng nhắm vào nhóm du khách nội tỉnh và trong nước để vượt qua giai đoạn khó khăn.