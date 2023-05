Nỗi buồn nông dân: Giá nông sản sụt giảm, nguyên liệu đầu vào tăng và neo cao

Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 62/2022/QH15 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 3 (Quốc hội khóa XV), mới đây của Bộ NN-PTNT nêu rõ, trong quý I/2023, thời tiết ổn định, tương đối thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp nên nguồn cung dồi dào.

Bên cạnh một số mặt hàng giá tương đối ổn định, hầu hết đều có xu hướng giảm. Cụ thể, giá lúa tại các tỉnh giảm do đang vào vụ thu hoạch rộ, từ 300-400 đồng/kg; giá cà phê thế giới và trong nước giảm khoảng 100 đồng/kg do báo cáo tồn kho cà phê tăng, các nhà sản xuất chính chuẩn bị vào vụ thu hoạch mới.

Giá chè cũng duy trì xu hướng giảm do sức mua của thị trường thấp, sản lượng thu hoạch tăng; giá hạt tiêu giảm do nguồn cung dồi dào (từ 10.000-80.000 đồng/kg, tùy loại); giá lợn hơi trên cả nước giảm do nguồn cung dồi dào trong khi mức tiêu thụ chậm (giảm từ 1.000-3.000 đồng/kg tùy khu vực); giá gà giảm do sức mua giảm, tiêu thụ ở các khu công nghiệp, bếp ăn tập thể ít đi (giảm từ 1.000-4.000 đồng/kg).