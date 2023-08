Nội bộ group antifan hoa hậu Ý Nhi lục đục

Người này cũng khẳng định: "Sau vụ này, tôi vẫn sẽ anti hoa hậu Ý Nhi, nhưng sẽ anti trong tâm, chứ không bao giờ liên quan đến nhóm quản trị viên đó nữa, nhiều rắc rối lắm".



Đổi tên từ anti sang fan.

Trước đó, vào ngày 14/8, "Hội Anti Ý Nhi Official" đã bất ngờ khóa group. Sau đó ít lâu, 1 group dự phòng của hội antifan này xuất hiện và cho biết lý do group 650.000 người follow bị khóa là do bị "hack" và "kích toàn bộ ban quản trị cũng như kiểm duyệt viên".

Chiều 17/8, mạng xã hội chia sẻ rầm rộ thông tin hội antifan Hoa hậu Ý Nhi với hơn 650.000 thành viên bất ngờ đổi tên. Theo hình ảnh được chia sẻ, nhóm đã đổi tên từ "Hội Anti Ý Nhi Official" sang "FC Hoa hậu" rồi "FC Hoa hậu Việt Nam". Hiện tại thông tin này vẫn đang xôn xao cộng đồng mạng.