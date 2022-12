Nỗi ám ảnh về bệnh nhân AIDS tử vong của nữ hộ lý bệnh viện 09

Bị bệnh nhân mắng... hộ lý vẫn cười

Ngày sinh nhật, mọi người nhận được những lời chúc tốt đẹp từ người thân, bạn bè nhưng nữ hộ lý Kim Thoa làm việc tại khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện 09 (Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) lại bị bệnh nhân nhiễm HIV sửng cồ, chửi mắng.

Tủi thân, ấm ức nhưng chị vẫn nhẹ nhàng nói chuyện với bệnh nhân bởi chị hiểu người nhiễm HIV/AIDS thường đau đớn về thể xác, tâm trạng u uất, bức xúc với gia đình, xã hội vì bị bỏ rơi nên dễ nổi cáu.

Đối với bệnh nhân HIV không có người thân, công việc của những hộ lý vô cùng vất vả vì chăm sóc từ tắm rửa đến bữa cơm, giấc ngủ và trong hàng trăm mảnh đời "vô thừa nhận" ở Bệnh viện 09, đến giờ chị Thoa vẫn bị ám cảnh về số phận của cô gái được chị đặt tên Trà My.

Những năm gần đây số lượng bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện 09 còn rất ít. (Ảnh: Hoàng Hải).

Lúc nhập viện, cơ thể Trà My lở loét, bốc mùi nhưng chị Thoa và các hộ lý trong bệnh viện chẳng nề hà khi tắm rửa sạch sẽ cho bệnh nhân, bón từng bữa cơm, xin hộ từng điếu thuốc lá những lúc My thèm. Do bị AIDS ở giai đoạn cuối nên một thời gian sau cô gái xấu số mất trong đau đớn, cô đơn.

"Khi bạn ấy mất, lúc khâm liệm tôi cực kỳ ám ảnh bởi mùi hôi, cơ thể thối rữa. Để bớt mùi hôi, tôi phải đổ cả lọ dầu phật linh vào khẩu trang mà không hết. Các hộ lý phải thay phiên nhau vào làm vì không chịu nổi.