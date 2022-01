Nỗi ám ảnh "mắt xếch" khiến nhiều quảng cáo tại Trung Quốc bị xóa bỏ

Your browser does not support the audio element.

Một thương hiệu xe hơi nổi tiếng vừa phải xóa bỏ clip quảng cáo thực hiện tại thị trường Trung Quốc do người mẫu xuất hiện trong clip có đôi mắt nhỏ và xếch (Ảnh: New York Post).

Ngay khi đoạn clip quảng cáo này xuất hiện, mạng xã hội Trung Quốc đã nổ ra những tranh cãi cho rằng thương hiệu xe hơi này lại áp dụng lối tư duy "mặc định" của người phương Tây về diện mạo đặc trưng của người Trung Quốc, khi sử dụng hiệu ứng trang điểm nhằm nhấn mạnh vào đôi mắt nhỏ và xếch của người mẫu.

Trước những tranh luận gay gắt, thương hiệu xe hơi đã xóa bỏ đoạn clip quảng cáo này và hiện chưa đưa ra giải thích gì thêm.

"Đôi mắt nhỏ và xếch không phải là chi tiết phù hợp để các thương hiệu quốc tế đồng loạt khai thác nhấn nhá theo kiểu như vậy", một cư dân mạng Trung Quốc bình luận.