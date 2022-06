Nỗi ám ảnh mang tên "catwalk ngực trần" của những chân dài quốc tế

Khi được biết yêu cầu dành cho mình, Bundchen đã bật khóc. Một nữ chuyên gia trang điểm thấy quá tội nghiệp cho cô gái trẻ mới vào nghề nên đã can thiệp và đề nghị được vẽ màu lên ngực Bundchen để cô cảm thấy bớt ngại ngùng khi trình diễn.

Năm 1998, Bundchen tham gia một show trình diễn của nhà mốt nổi tiếng tại Anh - Alexander McQueen (Ảnh: Page Six).

Cô không được gọi tới buổi thử đồ trước khi show trình diễn được tổ chức, chỉ tới ngày biểu diễn, cô mới có mặt và được người ta đưa cho... một chiếc váy, cô ngạc nhiên bởi "không thấy có chiếc áo đi kèm". Từ một cơ hội trong mơ, Bundchen bỗng chứng kiến một cơn ác mộng.

Cô bật khóc vì cảm thấy bất lực và xấu hổ khi biết mình sẽ phải catwalk ngực trần: "Đây là một trong những khoảnh khắc gây khủng hoảng nhất trong sự nghiệp người mẫu của tôi. Tôi không được thử đồ trước đó, nên khi tôi có mặt trước buổi trình diễn, tôi mới được biết mình sẽ mặc gì.

Khi ấy, tôi nói được rất ít tiếng Anh và thực ra còn chẳng hiểu người ta đang nói gì với mình, nhưng tôi luôn giả vờ tỏ ra mình hiểu hết. Tôi đã không thực sự hiểu rõ cách sự việc diễn ra lúc ấy, tôi những tưởng mình sẽ mặc một món đồ gì đó giống như các người mẫu khác, nhưng không phải, đó là lúc tôi bắt đầu khóc".

Rất may mắn, một nữ chuyên gia trang điểm đã can thiệp để giúp đỡ Bundchen, người phụ nữ đã dùng dụng cụ trang điểm vẽ lên người Bundchen một lớp màu để cô có can đảm bước ra trình diễn.

"Người phụ nữ ấy đã trấn an và động viên tôi. Nếu cô ấy không xuất hiện ở thời điểm ấy, hẳn tôi đã không có đủ can đảm để bước ra trình diễn", Bundchen nhớ lại.

Năm 1998, Bundchen 18 tuổi (Ảnh: Page Six).

Trong buổi trình diễn ấy, Bundchen còn được giao cho một "chiếc áo" có thiết kế mặc như... không mặc, không che chắn được chút gì. Lần này, Bundchen lại tiếp tục khóc, khiến nữ chuyên gia trang điểm liên tục phải nhắc cô: "Làm ơn đừng khóc nữa kẻo rơi hết mi giả và trôi hết phấn son".

Cả buổi trình diễn hôm đó, Bundchen chỉ suy nghĩ một điều: "Hy vọng rằng cha mẹ mình sẽ không nhìn thấy những bức ảnh của buổi trình diễn này". Trong cuộc phỏng vấn với Vogue thực hiện mới đây, Bundchen tâm sự: "Tất cả những gì tôi nghĩ đến khi ấy chỉ là sự thất vọng và nỗi xấu hổ của cha mẹ, nếu họ nhìn thấy tôi trong buổi trình diễn ấy. Tôi cố để không khóc nhưng nước mắt vẫn rơi".

Trong sự nghiệp của mình, thời điểm Bundchen cảm thấy khó khăn nhất là những năm tháng ngoài 20 tuổi, khi đó, cô thường xuyên bị căng thẳng thần kinh dù đang ở đỉnh cao sự nghiệp người mẫu.