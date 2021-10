'No time to die' - Phim gây tranh cãi nhất lịch sử James Bond?

No time to die đã trình chiếu được khoảng gần 1 tuần trên thế giới và hiện nay phim đã kịp thu về hơn 121 triệu USD toàn cầu. No time to die đặc biệt hơn cả khi đây là phần phim cuối cùng mà tài tử người Anh Daniel Craig tham gia đóng chính, kết thúc 15 năm anh trở thành điệp viên 007.

Tuy nhiên, No time to die cũng đem về không ít ý kiến trái chiều, và hoàn toàn có thể là bộ phim James Bond nhận về nhiều tranh cãi nhất lịch sử. Trên IMDB, phim nhận số điểm 8,3/10, Metascore chấm 69/100, Rotten Tomatoes khá xông xênh, chấm hẳn 89/100 điểm.