Nợ thuế, 4 giám đốc doanh nghiệp tại Nghệ An bị tạm hoãn xuất cảnh

Theo đó, việc đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với các cá nhân nêu trên là một trong những biện pháp nhằm thu hồi nợ thuế của Cục Thuế tỉnh Nghệ An.

Cục Thuế tỉnh Nghệ An cũng công bố danh sách 218 doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền hơn 858 tỷ đồng. Đứng trong tốp đầu là Công ty TNHH thương mại Minh Khang (số 9-11E, đường Trần Phú, phường 4, quận 5, TPHCM), nợ hơn 300 tỷ đồng.

Công ty cổ phần xây dựng Vinaconex 16, có địa chỉ tại số 16, đường An Dương Vương, phường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An, nợ hơn 63,8 tỷ đồng; Công ty TNHH An Thịnh Khang (xóm 4, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) nợ 61,4 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại BMC (có địa chỉ số 455-457, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TPHCM), nợ 61 tỷ đồng...

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, Công ty TNHH thương mại Minh Khang đăng ký tại địa chỉ nói trên, được thành lập vào năm 1995, do bà Nguyễn Thị Thu (SN 1956, quê Hải Dương) làm đại diện pháp luật.