Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu phải trả 8,8 tỷ: Chủ thẻ có thể nợ các loại phí nào?

Kiểm tra, xác minh tính hợp lệ của các giao dịch phát sinh trong tài khoản được Eximbank thông báo qua sms, internet banking/mobile banking và bảng liệt kê giao dịch thẻ. Trong vòng 60 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch, nếu Eximbank không nhận được bất kỳ thông tin khiếu nại, yêu cầu tra soát của chủ thẻ thì xem như chủ thẻ đã đồng ý về tính chính xác của các giao dịch phát sinh.

Phải thông báo và phối hợp với Eximbank để xử lý kể từ ngày chủ thẻ phát hiện có phát sinh giao dịch nghi ngờ, chậm nhất là 2 (hai) ngày làm việc.

Đối với các trường hợp sau, chủ thẻ sẽ chịu toàn bộ các tổn thất phát sinh (nếu có):

Chủ thẻ cố tình trì hoãn thông báo cho Eximbank về các giao dịch nghi ngờ, giả mạo dù đã nhận được thông báo phát sinh giao dịch từ sms, internet banking/mobile banking, bảng liệt kê giao dịch thẻ hoặc các phương thức khác do Eximbank quy định từng thời kỳ; Các giao dịch được thực hiện do sai sót của chủ thẻ; chủ thẻ bị người khác lợi dụng (do lỗi từ phía chủ thẻ) để thực hiện các giao dịch phát sinh qua thẻ; chủ thẻ vi phạm các quy định của Bảng Điều khoản và Điều kiện này;…

Trong khi đó, phía Eximbank cũng cam kết các quyền và nghĩa vụ, trong đó có quyền quy định, tính phí và ghi nợ vào tài khoản thanh toán (các) khoản phí dịch vụ (theo cách thức quy định.

Eximbank được miễn trách nhiệm trong trường hợp Thẻ không được đảm bảo an toàn về bảo mật thông tin, bị mất cắp/thất lạc/lộ thông tin.