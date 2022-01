Nổ súng trấn áp kẻ buôn ma túy, điên cuồng tấn công cảnh sát

Ngày 8/1, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an gửi thư khen và tặng thưởng các lực lượng: Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Bộ công an), Công an tỉnh Điện Biên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Cục Hải quan tỉnh Điện Biên.

UBND tỉnh đã tặng thưởng Bằng khen cho 3 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá chuyên án, bắt giữ 3 người, thu giữ 99 bánh heroin, 1 kg ma túy đá và 2 xe ô tô bán tải.

Số ma túy cất giấu trong cốp xe.

Trước đó, Công an tỉnh Điện Biên và lực lượng chức năng phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia với số lượng lớn do một nhóm người dân tộc Mông trú tại huyện Điện Biên Đông và huyện Điện Biên tổ chức thành đường dây khép kín để đưa ma túy từ Lào về Việt Nam bằng đường bộ qua Điện Biên, mang sang nước thứ 3 tiêu thụ.