Nổ súng kinh hoàng ở Phú Quốc: Có bao nhiêu người tham gia?

Chiều 27/10, liên quan vụ nổ súng ở Phú Quốc làm 2 người chết, nhiều người bị thương, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang, đã khởi tố vụ án Giết người và Gây rối trật tự công cộng.

Tối 27/10, ông Huỳnh Quang Hưng - Chủ tịch UBND TP Phú Quốc xác nhận với Lao Động, hiện công an đã bắt giữ được 17 người liên quan đến vụ việc.

Ông Hưng cũng cho biết, Công an TP Phú Quốc đã có báo cáo sơ bộ về vụ việc. Theo đó, vụ án xảy ra khoảng 11h tại Bến Tràm, xã Cửa Dương.