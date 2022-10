Nổ súng khiến 2 người chết ở Phú Quốc: Bắt thêm kẻ chủ mưu và 6 người khác

Trong nhóm của Lượng có một số đối tượng sử dụng súng rượt đuổi, bắn vào nhóm người của Đoài. Hậu quả làm Phan Trọng Hải (24 tuổi, quê Nghệ An) và Nguyễn Anh Thư (26 tuổi, quê TP Phú Quốc) tử vong.

Ngoài ra, vụ việc còn làm 4 người khác bị thương gồm: Lê Hữu Nghĩa (56 tuổi), Huỳnh Văn Linh (29 tuổi), Lý Quốc Tiến (35 tuổi) và Dương Việt Hòa (36 tuổi).

Khu vực xảy ra vụ nổ súng.

“Công an tỉnh đã khởi tố vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng; đang khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ, chứng cứ để truy tố các bị can. Đồng thời tổ chức truy bắt các đối tượng còn bỏ trốn để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật”, Đại tá Trần Văn Cung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang thông tin.