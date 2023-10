"Nở rộ" dịch vụ lái xe hộ cho khách nhậu tránh bị CSGT phạt

Từ khi Nghị định 100 ra đời năm 2019, nhiều ứng dụng lái xe hộ, cho thuê tài xế "nở rộ" trên các nền tảng số, mạng xã hội giúp người dân có thêm lựa chọn khi về nhà sau các buổi liên hoan, ăn uống bằng ô tô riêng.

Tâm sự của những người đi nhậu

Hơn 22h ngày 8/10, tại một nhà hàng trên đường Lê Quý Đôn (quận 3, TPHCM), anh Võ Quý (ngụ Thừa Thiên Huế) có buổi gặp với nhóm bạn đồng hương nên "ngà ngà trong men say". Anh lấy điện thoại, vào ứng dụng dịch vụ lái xe hộ, thuê một tài xế đến nhà hàng chở về.

Trong lúc chờ đợi tài xế đến, anh Quý kể trước đây đi tiếp khách lỡ có uống bia phải gửi ô tô lại. "Mình tiếp khách cũng có uống vài lon bia. Uống ít mình vẫn đủ tỉnh táo để lái xe về nhà an toàn nhưng lỡ may gặp CSGT là bị phạt khá nặng và giữ xe, ảnh hưởng đến công việc của công ty. Thuê lái xe thế này vừa về nhà an toàn mà không phải gửi ô tô lại quán, rất tiện lợi", anh Quý nói.

Một Fanpage trên mạng xã hội quảng cáo về dịch vụ lái xe hộ (Ảnh: Chụp màn hình).

Đợi khoảng 20 phút, tài xế tên Tánh đi xe ôm đến, giới thiệu là tài xế của ứng dụng lái xe hộ anh Quý vừa đặt. Anh Tánh chào hỏi chủ xe và lấy chìa khóa ô tô của anh Quý chở chủ xe về. Với đoạn đường từ quận 3 về cầu vượt Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình) vào khung giờ sau 22h, anh Quý phải trả cho tài xế 400.000 đồng.