Nợ quá hạn ở VDB vượt 28.700 tỉ đồng

Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) là ngân hàng chính sách, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, được áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng 0% và không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Tính đến ngày 31/12/2021, quy mô tổng tài sản của VDB đạt 248.635 tỉ đồng, giảm 28.939 tỉ đồng so với cuối năm 2020. Nguyên nhân chủ yếu là do số dư tài sản trong hoạt động nghiệp vụ giảm tới 24.970,3 tỉ đồng so với cuối năm 2020, xuống mức 217.802,1 tỉ đồng.