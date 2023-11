Nợ nần, nữ chủ hụi chiếm đoạt tiền tỷ của 28 người

Ngày 22/11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can đối với Lê Thị Cúc (SN 1969, trú xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, cách đây 12 năm, Cúc bắt đầu tổ chức cho nhiều người dân trên địa bàn xã Duy Phước chơi hụi.