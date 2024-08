Nổ mìn 1 người chết: Phó giám đốc chỉ đạo xóa dấu vết, khai nạn nhân bị sét đánh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tạ Quốc Dân (SN 1965, trú xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, Hà Nội) và Hà Đình Tuyên (SN 2000, trú xã Hòa Mạc, huyện Văn Bàn, Lào Cai) về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ”.

Sau khi VKSND tỉnh Lai Châu phê chuẩn, Cơ quan cảnh sát điều tra đã thi hành các quyết định tố tụng nêu trên theo quy định.