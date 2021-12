Nỗ lực giải cứu thanh niên 17 tuổi định nhảy cầu Nhật Tân tự tử

Your browser does not support the audio element.

Nam thanh niên trèo ra lan can cầu Nhật Tân định nhảy xuống sông tự tử do mâu thuẫn với gia đình.

Chiều 15/12, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Đội phòng cháy chữa cháy cứu hộ - cứu nạn quận Tây Hồ cho biết, sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã cử 7 cán bộ, chiến sĩ và một xe cứu hộ xuống hiện trường, vận động, giải cứu nam thanh niên trèo ra ngoài lan can cầu Nhật Tân, có ý định tự tử.