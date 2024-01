Nỗ lực cứu tàu cá mắc cạn giữa lúc sóng lớn

Một tàu cá của ngư dân Bình Thuận trong lúc vào tránh gió mùa không may bị mắc cạn tại vùng biển Quảng Trị. Do thời tiết trên biển có sóng to, việc ứng cứu tàu gặp nhiều khó khăn.

Ngày 25/1, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa Tùng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, đơn vị đang phối hợp với chính quyền địa phương, nỗ lực cứu tàu cá mắc cạn tại lạch Cửa Tùng. Tàu cá mắc cạn số hiệu BTH 99231.TS, dài 16,8m, công suất 420CV, hành nghề lưới rê. Quá trình vào khu neo đậu, tránh gió mùa, tàu không may mắc cạn, trên tàu có 5 thuyền viên, do ông Nguyễn Trương Hoài, trú tỉnh Bình Thuận làm thuyền trưởng. Tàu cá mắc cạn tại lạch Cửa Tùng (Ảnh: Đình Tiến). Nhận được thông tin, lực lượng biên phòng huy động 3 tàu cá tiếp cận hỗ trợ cứu hộ. Các thuyền viên đều an toàn, tuy nhiên hiện nay trên biển có sóng to, gió mạnh, vùng nước nơi tàu cá gặp nạn quá cạn nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Cơ quan chức năng đang lên phương án thuê thợ lặn, dùng phao để làm nổi tàu, sau đó sẽ kéo phương tiện gặp nạn vào bờ. Thời điểm này thời tiết tại khu vực con tàu gặp nạn có sóng to, do đó phải chờ sóng, gió giảm mới có thể thực hiện được công tác cứu hộ.