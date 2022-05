Nổ là doanh nhân bất động sản, nữ quái lừa đảo 8 tỷ đồng

Với thủ đoạn trên, từ tháng 1/2022 đến nay, Âu Thị Thanh Hằng sử dụng 2 sổ đỏ giả để lừa đảo chị P.T.M.H. (SN 1991, trú tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) với số tiền gần 8 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cũng thông báo những ai là bị hại của Âu Thị Thanh Hằng hãy liên hệ hoặc đến ngay trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An để trình báo và phối hợp giải quyết.

TRẦN LỘC