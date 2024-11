Nợ hợp đồng 7,7 tỷ, Công ty Sao Bắc Đẩu bị đối tác yêu cầu mở thủ tục phá sản

Công ty A1Tech gửi đơn ra toà án yêu cầu mở thủ tục phá sản với Công ty Sao Bắc Đẩu vì cho rằng đối tác không thực hiện nghĩa vụ tài chính các hợp đồng đã ký kết. Ngày 13/11, trả lời Báo điện tử VTC News, ông Nguyễn Thế Tài - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ A1 (Công ty A1Tech) cho biết, Công ty A1Tech vừa gửi đơn tới TAND Quận 7 (TP.HCM) yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với Công ty Sao Bắc Đẩu do không thực hiện đúng nghĩa vụ tài chính các hợp đồng đã ký kết. Trong đơn gửi TAND Quận 7, ông Nguyễn Thế Tài - đại diện pháp luật Công ty A1Tech trình bày, ngày 29/6/2015, giữa Công ty A1Tech và Công ty Sao Bắc Đẩu (mã chứng khoán SBĐ) ký kết nhiều hợp đồng kinh tế với giá trị khoảng 160 tỷ đồng. Sau khi các hợp đồng được ký kết, Công ty A1Tech đã thực hiện các công việc theo quy định của hợp đồng. Theo đó, Công ty A1Tech cung cấp và lắp đặt cho Công ty Sao Bắc Đẩu các thiết bị công nghệ như thiết bị trên làn thu phí, thiết bị trong phòng thu phí, thiết bị trong phòng kế toán, thiết bị truyền dẫn, camera và hệ thống phát hiện sự cố, hệ thống cân động… Ngoài ra, Công ty A1Tech có trách nhiệm bàn giao cho Công ty Sao Bắc Đẩu bản vẽ lắp đặt thiết bị, hướng dẫn sử dụng và quy trình vận hành của toàn bộ hệ thống mà Công ty A1Tech cung cấp. Bên cạnh đó, Công ty A1Tech có trách nhiệm phối hợp với Công ty Sao Bắc Đẩu hoàn thiện thủ tục nghiệm thu các hệ thống đã thi công trước bên tư vấn giám sát và chủ đầu tư. Theo ông Tài, Công ty A1Tech đã cung cấp và lắp đặt các thiết bị theo đúng yêu cầu của Công ty Sao Bắc Đẩu. Tuy nhiên, cho đến nay, Công ty Sao Bắc Đẩu vẫn còn công nợ với Công ty A1Tech số tiền hơn 7,7 tỷ đồng. Lần gần nhất Công ty A1Tech nhận được tiền thanh toán từ Công ty Sao Bắc Đẩu từ năm 2019. Đến nay, sau hơn 5 năm, Công ty A1Tech nhiều lần liên hệ yêu cầu thanh toán nhưng Công ty Sao Bắc Đẩu không thực hiện nghĩa vụ. Theo ông Tài, đối tác đưa ra nhiều lý do cho việc "chây ì" như chưa lấy được tiền từ chủ đầu tư hoặc bị chủ đầu tư khấu trừ nhiều nên không thanh toán. Tổng Giám đốc Công ty A1Tech cho rằng, Công ty Sao Bắc Đẩu đang có dấu hiệu chiếm dụng, chiếm đoạt tài sản. "Sau khi ký kết các hợp đồng, với trách nhiệm của mình, chúng tôi luôn nỗ lực thực hiện đúng các nội dung công việc và được các bên nghiệm thu. Tuy nhiên, công tác thanh toán Công ty Sao Bắc Đẩu lại không đúng như cam kết. Hiện, Công ty Sao Bắc Đẩu vẫn còn nợ số tiền hơn 7,7 tỷ đồng, nhiều năm nay chúng tôi liên tục nhắc nợ nhưng chưa được giải quyết", Tổng Giám đốc Công ty A1Tech cho hay. Theo tài liệu, việc Công ty A1Tech cho rằng, Công ty Sao Bắc Đẩu đang còn công nợ với số tiền hơn 7,7 tỷ đồng là có căn cứ, bởi ngày 22/4/2024, Công ty Sao Bắc Đẩu gửi Công ty A1Tech văn bản xác nhận công nợ để phục vụ cho công tác kiểm toán, báo cáo tài chính. Trong văn bản này, Công ty Sao Bắc Đẩu xác nhận đang còn nợ Công ty A1Tech số tiền hơn 7,7 tỷ đồng. Trả lời Báo điện tử VTC News, ông Nguyễn Hồng Minh - Tổng Giám đốc Công ty Sao Bắc Đẩu cũng thừa nhận doanh nghiệp này nợ A1Tech 7,7 tỷ đồng từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, ông Minh cho rằng do "có vấn đề" nên chưa thanh toán chứ không phải công nợ kéo dài. Lãnh đạo Công ty Sao Bắc Đẩu cho hay, trong hợp đồng có những hạng mục đối tác chưa triển khai nên chưa đủ điều kiện thanh toán hoặc có biên bản nghiệm thu về khối lượng nhưng không có biên bản nghiệm thu công trình. Số tiền còn nợ trên là những hạng mục mà Công ty A1Tech chưa thực hiện chứ không phải Công ty Sao Bắc Đẩu nợ dây dưa. Hợp đồng nào xong hết Công ty Sao Bắc Đẩu đã thanh toán, còn hợp đồng nào chưa xong công ty mới giữ lại. "Không phải chưa thanh toán mà là chưa đủ điều kiện để thanh toán", ông Nguyễn Hồng Minh khẳng định. Theo Tổng Giám đốc Công ty Sao Bắc Đẩu, thời gian tới hai bên sẽ ngồi lại làm rõ những khối lượng đã làm để xử lý phần công nợ. Minh Tuệ