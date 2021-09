“Nổ” có quan hệ với quan chức ngành xi măng, nữ quái lừa 322 tỷ đồng

Cụ thể, tại tòa, Lan khai, bà ta có quan hệ riêng tư với ông Nguyễn Sỹ An (SN 1965, ở Nghệ An) và đã dùng 42 tỷ đồng tiền lừa đảo chiếm đoạt được của các bị hại đưa cho ông này để làm các dự án về điện. Lan cũng khai, còn dùng tiền lừa được của các bị hại đưa cho ông Bùi Hồng Minh (SN 1971, ở Thanh Xuân, Hà Nội) hơn 129 tỷ đồng để làm ăn. Tuy nhiên, ông Minh cũng không thừa nhận sự việc.

Quá trình điều tra, ông Minh và ông An phủ nhận lời khai của Lan. Về việc Lan khai đã nhờ ông An làm giả các hợp đồng mua bán hàng hóa khống để Lan sử dụng nhằm mục đích lừa đảo nhưng quá trình thực hiện hành vi, Lan không bàn bạc và không nói cho ông An biết mục đích của mình nên cơ quan điều tra xác định, ông An không đồng phạm với Lan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và không đề cập xử lý đối với ông An.