‘Nổ’ có 5 ngàn tấn vàng gửi ở Mỹ, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của giám đốc cả tin

Sau đó, Hiệp gặp Đỗ Phú Phong, lúc này là thành viên Công ty TNHH Tư vấn thương mại và đầu tư Hoàng Phúc (Công ty Hoàng Phú do ông Vũ Văn Sơn làm giám đốc) kể lại việc anh Nghị muốn vay vốn. Nghe xong, Phong cho biết, Công ty Hoàng Phúc có bộ hồ sơ "Chứng nhận sở hữu di sản" để tại công ty, có nội dung ghi nhận ông Sơn là người sở hữu 5.000 tấn vàng, trị giá 10 tỷ USD tại ngân hàng Citibank of New York.

Hiệp đề nghị Phong cho mượn bộ hồ sơ trên để đưa cho anh Nghị xem và hứa sẽ chi cho Phong 1 triệu USD. Lợi dụng lúc ông Sơn đi vắng, Phong đã lấy trộm bộ hồ sơ "Chứng nhận sở hữu di sản" đưa cho Hiệp. Để tạo lòng tin, Hiệp đưa anh Nghị xem hồ sơ cùng với hình ảnh chụp lượng lớn vàng, USD và cho biết công ty đang làm các thủ tục trình Chính phủ để đưa số vàng, USD trên về nước đầu tư.

Sau đó, Hiệp yêu cầu anh Nghị đưa trước 130 ngàn USD để làm chi phí mở cổng thanh toán quốc tế. Tưởng thật, anh Nghị nhanh chóng chuyển toàn bộ số tiền như Hiệp yêu cầu. Tiếp đó, Hiệp nại ra lý do gặp trục trặc, cần thêm 200 triệu đồng nữa để giải quết. Anh Nghị tiếp tục chuyển 90 triệu đồng cho Hiệp.