Nợ 300 tỷ USD, đại gia bất động sản Trung Quốc nộp đơn bảo hộ phá sản tại Mỹ

Đại diện Evergrande Group cho biết, đầu tuần này, họ đã lên lịch họp với các chủ nợ cho đến ngày 28/8.

Evergrande Group lần đầu mất khả năng thanh toán lô trái phiếu trị giá hàng USD vào tháng 12/2021 sau nhiều tháng khó khăn về tài chính. “Sức khoẻ” của Evergrande Group làm dấy lên làn sóng lo ngại về thị trường bất động sản Trung Quốc.

Đối với mảng kinh doanh xe điện, Evergrande Group đã đồng ý bán khoảng 28% cổ phần cho NWTN Inc, một công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Dubai. NWTN sẽ đầu tư 500 triệu USD vào China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd. để đổi lấy cổ phần và quyền điều hành.

Các nhà phân tích của Bloomberg Intelligence cho rằng kế hoạch tái cấu trúc nợ của Evergrande Group có thể thực hiện được bằng cách bán cổ phần cho NWTN.