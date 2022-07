Níu kéo tình cảm không được, thanh niên đánh bạn gái dã man ở spa

Ngày 4/7, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) xác nhận với Vietnamnet, đang lấy lời khai những người liên quan để điều tra vụ việc nam thanh niên Trần Văn Kh. (27 tuổi, ngụ phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) đánh đập người yêu cũ xảy ra tại tiệm spa trên đường Lê Quý Đôn (phường Bình Thuận).

Nạn nhân trong vụ việc này là chị N.H.P (26 tuổi, ngụ quận Thanh Khê).

Theo Pháp Luật TP.HCM, Kh. và chị P. đã từng là người yêu của nhau. Thời gian gần đây, chị P. cảm thấy không hợp với Kh. nữa nên chủ động chia tay.