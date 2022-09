Ninh Dương Lan Ngọc nhảy sai vũ đạo khiến dân mạng cười ngất

Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc lại tung clip cover lại vũ đạo của ca khúc Shut Down theo cách không giống ai.

Theo đó, cô nàng có màn hóa thân thành một cô giáo dạy nhảy ca khúc này. Ở đoạn solo đầu tiên, Ninh Dương Lan Ngọc khiến cư dân mạng cực kì thích thú khi khoe được đường cong quyến rũ trong những động tác vũ đạo mạnh mẽ và dứt khoát của ca khúc.