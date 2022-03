Ninh Dương Lan Ngọc, Kaity Nguyễn tuyển trai đẹp

Stephen Nguyễn - quán quân của The Next Face Vietnam 2021 cũng tham gia buổi tuyển chọn cùng 2 nữ diễn viên. Đăng quang The Next Face chưa lâu, anh đã tham gia nhiều chương trình thời trang và ngày càng dạn dĩ hơn.