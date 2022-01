Ninh Bình yêu cầu không tổ chức chúc Tết, biếu tặng quà cấp trên

Your browser does not support the audio element.

Văn bản chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn của UBND tỉnh Ninh Bình về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 nêu rõ: Yêu cầu các đơn vị không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp. Nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.