Ninh Bình: Hàng vạn du khách đổ về Tràng An trong ngày khai hội

Sáng ngày 17/4, tại Khu du lịch sinh thái Tràng An, Ban Quản lý quần thể danh thắng Tràng An phối hợp với doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường tổ chức Lễ hội Tràng An năm 2022 (hay còn gọi là Lễ hội Thánh Quý Minh Đại Vương) được tổ chức vào ngày 18/3 âm lịch hàng năm.

Lễ hội được tổ chức nhằm tri ân và tôn vinh Đức Thánh Quý Minh Đại Vương, người đã có công trấn ải Sơn Nam - trấn phía Nam của Hoa Lư Tứ trấn - bảo vệ đất nước thời vua Hùng Vương thứ 18. Người là “thượng đẳng thần“, được các nhà vua qua nhiều triều đại ban sắc phong, được nhân dân khắp xứ thờ phụng. Ảnh: NT Quần thể danh thắng Tràng An có cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, quanh năm luôn có sương sớm, mây chiều, khí núi cùng sự hiện hữu của các đình, đền, chùa, miếu, phủ, các di tích lịch sử - văn hóa. Đây chính là nơi mà các giá trị văn hóa luôn chứa đựng sự kỳ diệu, bí ẩn và hùng vĩ của thế giới tự nhiên, tạo nên nét văn hóa truyền thống riêng có và tín ngưỡng gắn với văn hóa lúa nước của cư dân bản địa. Ảnh: NT Phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách hướng về nguồn cội, thông qua các nghi lễ truyền thống, Lễ hội Thánh Quý Minh Đại Vương - Lễ hội Tràng An được tổ chức nhằm thể hiện ước muốn, cầu mong một cuộc sống bình an, mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi. Ảnh: NT Đồng thời tiếp tục khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước về một vùng đất Cố đô Hoa Lư lịch sử, ngàn năm văn hiến. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của Lễ hội Tràng An nói riêng và các giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể danh thắng Tràng An nói chung, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững. Ảnh: NT Lễ hội Tràng An 2022 là một hoạt động thiết thực, có ý nghĩa nhằm kết nối các di sản thế giới ở Việt Nam, tạo sự lan tỏa, động lực thúc đẩy du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Ninh Bình vượt qua khó khăn, phục hồi mạnh mẽ trở lại sau một thời gian bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Ảnh: NT Quảng cáo Hàng vạn du khách đổ về Khu du lịch sinh thái Tràng An trong ngày đầu khai hội. Ảnh: NT Sáng ngày 17/4 mặc dù trời mưa nhưng du khách vẫn ùn ùn kéo về Tràng An để tham quan, du lịch. Ảnh: NT