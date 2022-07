Ninh Bình: Hai phụ nữ bị sét đánh tử vong trên đường đi làm

Theo tìm hiểu của PV Infonet, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h10 ngày 13/7, trời mưa to kèm dông, lốc, sét rất nguy hiểm.

Chính quyền xã Vân Côn huyện Hoài Đức đã phối hợp với chính quyền 2 xã Đồng Quang, Cộng Hoà huyện Quốc Oai và gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay (14/7), ở khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 13/7 đến 08h ngày 14/7 một số nơi trên 90mm như: Hà Sơn (Thanh Hóa) 214.6mm, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) 136.4mm, Hưng Phú (Nghệ An) 119.2mm, Hương Khê (Hà Tĩnh) 104.8mm, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) 96.8mm,….

Ngày và đêm nay (14/7), ở khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-50mm/24h, có nơi trên 90mm/24h. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm) với lượng mưa từ 20-40mm/24h, có nơi trên 70mm/24h.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Trần Nghị