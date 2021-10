Ninh Bình: Chú trọng giám sát chất lượng môi trường tại các khu, cụm công nghiệp

Cân đối ngân sách tỉnh đầu tư hoàn thiện hạ tầng một số cụm công nghiệp, khu công nghiệp trước đây do nhà nước làm chủ đầu tư mà không thu hút được nhà đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng.

Tăng cường phối hợp giữa các cấp, ngành trong công tác quản lý các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; thực hiện có hiệu quả Quy chế quản lý nhà nước, quy chế phối hợp của các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương trong quản lý các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên rà soát, kiểm soát chặt chẽ tiến độ đầu tư, hiệu quả hoạt động của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động sau đầu tư; kiên quyết chấm dứt hoạt động, thu hồi đất các dự án thực hiện chậm tiến độ, kém hiệu quả theo quy định để tạo quỹ đất kêu gọi đầu tư. Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cháy nổ, an toàn lao động, phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm trong các khu, cụm công nghiệp.

Ngoài ra, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, lao động. Nâng cao chất lượng của Trung tâm dịch vụ hành chính công, tạo thuận lợi trong thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.