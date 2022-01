Nicole Kidman bức xúc khi bị hỏi về cuộc hôn nhân với Tom Cruise

Trong cuộc phỏng vấn với The Guardian, khi nói về mối quan hệ tình cảm của nhân vật Lucille Ball trong bộ phim Being The Ricardos, Nicole Kidman đã bức xúc khi bị đề cập đến cuộc hôn nhân cũ của cô và Tom Cruise.

Cụ thể, khi được hỏi liệu có sự phân biệt giới tính nào trong cuộc hôn nhân với tài tử Mission Impossible, Nicole Kidman trả lời: "Tôi mong bản thân không bị biến thành chuồng bồ câu". Cô còn cho rằng nếu là đàn ông, cô sẽ không bị đặt câu hỏi này.