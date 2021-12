Nicki Minaj mặc gây sốc mừng tuổi mới

Nicki Minaj tên thật là Onika Tanya Maraj-Petty, là rapper người Mỹ gốc Trinidad &Tobago. Cô ra album đầu tay năm 2010 Pink Friday và nhận 3 đĩa bạch kim của Hiệp hội ghi âm Hoa Kỳ và leo lên vị trí số bảng xếp hạng Billboard 200. Các album sau đó đều thành công vang dội.

Minaj là nữ ca sĩ có nhiều sản phẩm âm nhạc lọt top Hot 100 nhất chỉ sau Taylor Swift. Cô cũng là một trong những nghệ sĩ có nhiều đĩa bán chạy nhất toàn cầu với hơn 100 triệu bản. Đến nay Nicki Minaj đã nhận tổng cộng 8 giải American Music Awards, 5 giải MTV Video Music Awards, 12 giải BET Awards, 4 giải Billboard Music Awards, 1 giải Brit Award....