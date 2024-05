Nicki Minaj bị cảnh sát bắt vì nghi mang chất cấm chỉ vài tiếng trước giờ diễn concert, hàng chục nghìn khán giả hoang mang!

Your browser does not support the video tag.

Nicki Minaj đăng tải clip cô bị nhân viên an ninh sân bay Amsterdam, Hà Lan chặn lại.

Hiện tại Nicki Minaj và phía ekip của cô vẫn chưa có cập nhật gì thêm về quá trình làm việc với cảnh sát Hà Lan. Có khả năng rất cao cô vẫn chưa rời khỏi đồn cảnh sát của Hà Lan và việc show diễn tại Manchester bị hủy trong tối nay có khả năng xảy ra rất cao!

Nicki Minaj cáo buộc những nhân viên này được thuê để phá hoại tour diễn Pink Friday 2 Tour, ngăn cản cô đến địa điểm show diễn tiếp theo ở Manchester, Anh.

"Họ cố gắng ngăn tôi đến buổi biểu diễn. Họ lấy túi của tôi trước khi tôi khi chưa được phép rồi tống nó lên máy bay. Bây giờ họ nói đang đợi hải quan. Đây là kết quả khi họ được trả số tiền lớn để phá hoại tour của tôi, sau khi những nỗ lực khác thất bại. Mọi điều họ làm đều sai luật" - nữ rapper bức xúc.