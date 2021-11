Những Youtuber nhà giáo dạy ngoại ngữ có thể bạn sẽ quan tâm

Mỗi thầy cô Youtuber này đều thu hút người xem bằng các cách khác nhau. Đặc biệt, các nội dung chia sẻ của các kênh YouTube này thường được trình bày dễ hiểu và được minh hoạ bằng các hình thức khác nhau để có thể giúp người xem dễ dàng tiếp cận hơn.

Đặng Trần Tùng

Nhắc đến thầy giáo IELTS Đặng Trần Tùng là nhắc đến một cao thủ trong cộng đồng IELTS với 4 lần đạt số điểm tuyệt đối 9.0. Anh cũng là một trong năm người Việt Nam đầu tiên đạt được số điểm này.

Hiện tại, Đặng Trần Tùng là nhà sáng lập của trung tâm The IELTS Workshop. Nhiều người cũng biết đến thầy giáo Đặng Trần Tùng qua chương trình The IELTS Face-off và IELTS On The Go. Một trong những điểm thu hút của thầy Tùng ngoài kiến thức sâu rộng về tiếng Anh và IELTS là lối nói chuyện dí dỏm, hài hước.

Kênh YouTube của thầy Đặng Trần Tùng - The Dang Vlog đang có 16.100 người đăng ký. Thầy cũng thường xuyên chia sẻ những bí quyết học tiếng Anh và IELTS trên YouTube cá nhân.