Những vườn nho đáng đến thăm nhất tại châu Á

Năm 1996, Rajeev Samant thành lập Sula Vineyards. Cái tên được lấy cảm hứng từ tên của mẹ ông “Sulabha” và thể hiện di sản sang trọng của nghề sản xuất rượu vang tại một trong những vườn nho tốt nhất ở châu Á.

Khu vườn nằm ở Nashik và thường được gọi là “Thung lũng Napa của Ấn Độ” với diện tích hơn 1.214 ha, bao gồm hai khu nghỉ kiểu boutique sang trọng có tên The Source at Sula và Beyond by Sula.

Bạn có thể nếm thử các loại rượu khác nhau tại vườn nho Sula - nơi phục vụ như một điểm dã ngoại và tổ chức các buổi thử rượu, tham quan nhà máy rượu và các lựa chọn ăn uống cho người sành ăn.

Château Mercian, Nhật Bản

Trong khi Nhật Bản có thể được biết đến nhiều nhất với rượu sake và rượu whisky, đất nước này là quê hương của nhiều nhà máy rượu vang và koshu, một loại nho đặc trưng bản địa của Nhật Bản. Koshu được trồng dọc theo các vùng núi của khu vực và là sản phẩm hoàn hảo để làm ra các loại rượu vang thơm ngon. Điều này đưa chúng ta đến với một trong những tên tuổi tiên phong trong ngành công nghiệp rượu vang Nhật Bản, nơi đã nuôi dưỡng Koshu cho những loại rượu ngon nhất - Château Mercian.

Nguồn gốc của Château Mercian có thể bắt nguồn từ Dai-Nihon Yamanashi Budoshu Gaisha, công ty rượu tư nhân đầu tiên của Nhật Bản được thành lập vào năm 1877. Vài năm sau, họ cho ra mắt 'Mercian', đã giành được nhiều giải thưởng quốc tế trong nhiều năm và trở thành một công ty được công nhận trên toàn cầu.

Thung lũng gió mùa, Thái Lan