Những vụ sát hại Hoa hậu, người mẫu chấn động: Nữ đại gia đột ngột mất tích và kết cục lạnh người

Hoa hậu Siêu quốc gia Nam Sudan bị sát hại ở tuổi 26.

Amelia Michael Sky đến từ Thủ đô Juba của Nam Phi. Cô sở hữu chiều cao 1m78, vóc dáng quyến rũ. Cô là một giáo viên mẫu giáo, người mẫu và cũng là người tham gia nhiều cuộc thi hoa hậu.

Năm 2017, người đẹp này đại diện Nam Sudan tại cuộc thi "World Miss University" ở Campuchia nhưng không có giải. Cùng năm, cô tham gia "Top Model South Sudan" và sau đó đại diện Nam Sudan thi "Top Model of World" vào được tốp 10.

Năm 2021, cô đại diện Nam Sudan thi "Top Model of the World 2020" và không có giải. Sau đó, cô trở thành Hoa hậu Siêu quốc gia Nam Sudan 2021, đại diện nước này thi "Miss Supranational 2021" và thắng giải phụ "Top Model of Africa".

Năm 2022, Amelia Michael Sky tiếp tục đại diện Nam Sudan thi "Miss Environment International 2022" và được giải Á hậu 2. Cô thi tiếp "Miss Environment International 2022" giành giải Á hậu 2.

