Những vụ giết người phân xác rùng rợn và giá phải trả

Đến nay vụ án giết người phân xác ở Bình Dương đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này phối hợp cùng Bộ Công an khẩn trương điều tra, truy tìm tung tích nạn nhân. Sáng nay (27/5) cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã có kết quả giám định ADN với nạn nhân.

Vụ án này gây xôn xao dư luận trong ít ngày qua do phần thi thể bị đứt lìa, không nguyên vẹn. Đây chưa phải là vụ án đầu tiên, mà khoảng 10 năm trở lại đây từng xảy ra nhiều vụ giết người phân xác gây rúng động...

Đến giờ, dư luận vẫn chưa quên vụ án cậu sinh viên Trần Nhật Duy (SN 1994, khi đó mới 20 tuổi, quê Tiền Giang) giết người tình đồng giới rồi phân xác, phi tang khắp nơi xảy ra gần chục năm trước.

Khi ấy, Duy vừa chạm vào ước mơ đại học, thuê trọ ở quận Gò Vấp, TP.HCM thì người tình đồng giới hơn 5 tuổi tên T., lên ở cùng.

Trần Nhật Duy gây ra vụ giết người tình đồng giới, phân xác và phi tang. Ảnh: Đàm Đệ

Khi biết Duy có bạn gái thì anh T. ghen tuông, thường xuyên đánh đập và cấm Duy qua lại với bạn gái. Để giải thoát cho bản thân, Duy lên kế hoạch giết anh T.